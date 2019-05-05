أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 5-5-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 5-5-2019، وجاءت أبرزها تراجع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد خاصة المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 14.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 792.310 مليار جنيه.





البورصة تخسر 14.7 مليار جنيهتراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد خاصة المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 14.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 792.310 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 116.9 مليون ورقة مالية بقيمة 793.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.8 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.96% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.13%، والعرب على 5.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.08%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 402.2 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 135 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 50.1 مليون جنيه، 40.7 مليون جنيه، 332.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 14511 نقطة، بضغوط هبوط جميع أسهم المؤشر باستثناء سهم ثروة كابيتال، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2253 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 18080 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 644 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1642 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 466 نقطة.

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وارتفعت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 108 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

الحديد والصلبقالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن القابضة للصناعات المعدنية قامت بإبلاغ النائب العام بالتحقيق فى احتمال تعرض خردة الشركة للسرقة على مدار الأعوام السابقة. الحديد والصلبقالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن القابضة للصناعات المعدنية قامت بإبلاغ النائب العام بالتحقيق فى احتمال تعرض خردة الشركة للسرقة على مدار الأعوام السابقة.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، رداً على ما نشر بملف صفقة بيع خردة الحديد لدى الحديد والصلب المصرية، أنها باعت نحو 14.77 ألف طن من الخردة المتنوعة خلال فترة لا تزيد على شهرين لشركة حديد المصريين وفقاً للعقد الموقع بين الشركتين، منوهة بأن الكميات المباعة معدل غير مسبوق لبيع الخردة بالأسعار العالمية.

وبحسب العقد المبرم بين الطرفين، تقوم شركة الحديد والصلب ببيع خردة حديدية لديها تقدر بنحو 230 ألف طن لشركة حديد المصريين وفقاً لمتوسط أسعار البورصة العالمية.



إعمار مصرأعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من 2019، وحققت أرباحاً بلغت 418.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 503.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة تراجع 16.8% على أساس سنوى. إعمار مصرأعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من 2019، وحققت أرباحاً بلغت 418.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 503.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة تراجع 16.8% على أساس سنوى.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 566.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 830.7 مليون جنيه بالربع المقارن من 2018.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الفترة، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 418.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 503.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.