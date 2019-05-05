شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم المجموعة المتحدة للفنادق بقيمة 2.7 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم المجموعة المتحدة للفنادق والقرى السياحية، لعدد 26.7 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة بيتش سفارى لعدد 20 ألف سهم بقيمة 2 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لعدد 49.6 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون جنيه، وصفقة على أسهم كور للمحركات الكهربية لعدد 70.4 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون جنيه.

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ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات" 12.2 مليون جنيه بكمية تداول 274 ألف ورقة مالية منفذة.