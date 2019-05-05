مسؤول: إيران تحشد جميع مواردها لبيع النفط في "السوق الرمادية"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ناقلة نفط في الخليج يوم 21 ديسمبر 2018

نقلت وسائل إعلام إيرانية حكومية عن أمير حسين زماني نيا نائب وزير النفط قوله يوم الأحد إن إيران حشدت جميع مواردها لبيع النفط في ”السوق الرمادية“، متجاوزة عقوبات أمريكية تراها طهران غير شرعية.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الذي ابرمته إيران في عام 2015 مع قوى عالمية، وطلبت من المشترين للنفط الإيراني وقف مشترياتهم من الأول من مايو أيار، وإلا سيواجهون عقوبات.

وتقول إيران إنها ستواصل تصدير النفط في تحد للعقوبات الأمريكية، وهي جزء من حملة تشنها واشنطن لوقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية، وكبح نفوذها الإقليمي.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن زماني نيا قوله ”حشدنا جميع موارد الدولة، ونبيع النفط في ’السوق الرمادية‘“.

ولم يذكر زماني نيا مزيدا من التفاصيل بشأن ”السوق الرمادية“، لكن أنباء ترددت على نطاق واسع أفادت بأن إيران باعت النفط بخصومات كبيرة، وغالبا من خلال شركات خاصة في فترة العقوبات السابقة في أوائل هذا العقد.

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وتابع زماني نيا ”بالتأكيد لن نبيع 2.5 مليون برميل يوميا كما تنص الاتفاقية النووية“، ولكنه لم يذكر أرقاما للمبيعات الحالية.

وقال ”علينا أن نتخذ قرارات مهمة حول الإدارة المالية والاقتصادية، والحكومة تعمل على ذلك.

”هذا ليس تهريبا. هذا في مواجهة عقوبات لا نراها عادلة أو مشروعة“.