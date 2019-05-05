الان تتابع ترامب: رفع رسوم الجمارك على الصين من 10% إلى 25% اعتبارا من الجمعة المقبل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 10% التي كانت تدفعها الصين
على بضائع بقيمة 200 مليار دولار سترتفع إلى 25% اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
وأضاف ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المحادثات حول صفقة تجارية مع الصين تمضي ببطء شديد.
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