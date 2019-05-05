شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 5 - 5 - 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 5-5-2019.

إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب المجموعة المصرية العقارية، المنصورة للدواجن، الشرقية-ايسترن كومبانى، دلتا للإنشاء والتعمير، ريكاب للاستثمارات المالية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية.

البورصة تخسر 14.7 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد خاصة المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 14.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 792.310 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 116.9 مليون ورقة مالية بقيمة 793.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.8 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.96% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.13%، والعرب على 5.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.08%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 402.2 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 135 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 50.1 مليون جنيه، 40.7 مليون جنيه، 332.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 14511 نقطة، بضغوط هبوط جميع أسهم المؤشر باستثناء سهم ثروة كابيتال، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2253 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 18080 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 644 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1642 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 108 شركات، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

Advertisements وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء-ايكون بسعر إغلاق 2.145 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.89%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 35.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.64%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 6.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.61%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.01%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 6.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.84%.





- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 11.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.06%.

- الشرقية-ايسترن كومبانى بسعر إغلاق 16.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.34%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 6.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.77%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 17.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.57%.