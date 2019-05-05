شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: التحول الرقمى ببورسعيد يستمر 6 أشهر ثم باقى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ستطلق 25 خدمة حكومية إلكترونية بداية من 30 يونيو المقبل على أن يتم البدء بـ8 خدمات بمحافظة بورسعيد ثم إضافة باقى الخدمات تدريجيا وتعميميها على باقى المحافظات.

وأضاف طلعت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التحول الرقمى ببورسعيد سيستمر نحو 6 أشهر، ثم تعميم الخدمات على باقى المحافظات.

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ويشهد هذا العام بداية من يونيو المقبل إطلاق نحو 25 خدمة حكومية إلكترونية بشكل تدريجى، ومن ضمنهم مشروع التأمين الصحى، والذى سيبدأ فى محافظة بورسعيد، حيث ستطبق منظومة التأمين الصحى الجديدة كنموذج تطبيقى أولى فى المحافظة الساحلية والواقعة فى شمال شرق البلاد.

وتعد بورسعيد هى أول محافظة دجيتال حيث انتهت الشركة المصرية للاتصالات، من مد كابلات الالياف الضوئية "الفايبر"، إلى أكثر من 500 مؤسسة وجهة حكومية فى محافظة بورسعيد، لتكون أول مدينة تشهد عمليات التحول الرقمى فى مصر وفقا لما أكدته مصادر لـ"الخليج 365" فى وقت سابق.