البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.218 مليار دولار

كتب - أحمد يعقوب

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، فى نهاية أبريل 2019، ارتفع إلى نحو 44.218 مليار دولار، مقارنة بنحو 44.112 مليار دولار، فى نهاية مارس 2019، بارتفاع قدره نحو 106 ملايين دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن...