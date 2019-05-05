الان تتابع السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا في يونيو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قالت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد إنها رفعت سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في شحنات يونيو حزيران 0.70 دولار للبرميل مقارنة مع مايو أيار، ليصبح بعلاوة 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي.
ورفعت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 80 سنتا للبرميل إلى سعر يعادل برنت في بورصة انتركونتننتال.
وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت لشهر يونيو حزيران، بانخفاض عشرة سنتات للبرميل عن الشهر السابق.
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