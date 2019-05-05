شكرا لقرائتكم المغرب يدرس زيادة العائدات الضريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - رويترز | منذ ساعة في 5 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 18:44

أعلن وزير المال المغربي محمد بنشعبون أن الحكومة تدرس تطبيق إجراءات جديدة لزيادة القاعدة الضريبية من أجل تخفيف الضغوط المالية على الطبقة الوسطى وزيادة تمويل الخدمات الاجتماعية.



وأضاف بنشعبون في ختام "المناظرة الوطنية حول الجبايات" أن "هذه الإجراءات تهدف إلى جعل الأغنياء يدفعون حصة عادلة من الضرائب، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي والتحايل". وأظهرت بيانات وزارة المال أن ضريبة الدخل يتم جمعها بشكل غير متناسب، حيث تأتي 73 في المئة من العائدات من الضرائب على الأجور.

وقال بنشعبون إن "متوسط مساهمة أصحاب الرواتب تزيد 5 مرات عن أصحاب المهن الحرة، وهذا يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية"، مشدداً على ضرورة تطبيق مبدأ "ذات الدخل يعني ذات الضريبة".

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وذكرت المديرية العامة للضرائب أن المغرب جمع 149.8 بليون درهم في صافي العائدات الضريبية عام 2018، بزيادة 4.6 في المئة مقارنة بعام 2017. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن النظام الضريبي في المغرب يعاني من زيادة التركيز لأن 50 في المئة من ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة مجتمعة لا تدفعها سوى 140 شركة فقط. وتساهم واحد في المئة من الشركات بـ80 في المئة من عائد ضريبة الشركات.

وأعلنت "أوكسفام" في تقرير الأسبوع الماضي أن المغرب يخسر ما يصل إلى 2.45 بليون دولار بسبب تهرب وتحايل الشركات المتعددة الجنسيات على الضرائب. وتضمنت توصيات المناظرة، التي ستوفر المبادئ العامة لقوانين المالية في المستقبل، تأكيد حيادية ضريبة القيمة المضافة، والتدرج الضريبي، وكذلك تجميع الضرائب المحلية والرسوم شبه الضريبية في قانون واحد.

وقالت الخبيرة في "أوكسفام" أسماء بوسلامتي لـ"رويترز": "يجب على المغرب فرض ضريبة على الثروة من أجل سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء".