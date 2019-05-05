شكرا لقرائتكم خبر عن فوسفات مصر: مليون طن سنويا الطاقة الإنتاجية لمشروع "الفسفوريك" باستثمارات مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحاسب خالد الغزالى رئيس شركة فوسفات مصر، إلى أن حصولها على تراخيص الاستغلال لخام الفوسفات بهضبة أبوطرطور بالصحراء الغربية يمثل حجر الزاوية فى دفع مشروعات التصنيع والإنتاج فى منطقة الوادى الجديد حيث يعتمد مشروع إنتاج حامض الفسفوريك الجديد على توافر خام الفوسفات وتبلغ طاقته الإنتاجية حوالى مليون طن سنويا وباستثمارات تقدر بحوالي مليار دولار.

وأضح المحاسب خالد الغزالى رئيس شركة فوسفات مصر، خلال توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر اتفاقية الترخيص باستغلال خام الفوسفات على مساحة 220 كيلو متر مربع، أن هذه الصناعات تعتمد فى تطبيقها على مبدأ التكامل بين التعدين والتصنيع، كما أن هذه التراخيص تعد ضماناً من قبل المساهمين فى شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة له بالغ الأثر فى طمأنه المؤسسات الدولية التمويلية والتى ستتولى تمويل المشروع.

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وأكد الغزالي الالتزام الكامل بما جاء بالاتفاقية واستخدام أحدث النظم العالمية والعلمية فى تعدين الفوسفات وتنفيذ الجداول الزمنية المتفق عليها مع هيئة الثروة المعدنية فيما يخص التصدير والتصنيع وتدريب الكوادر وتنمية المجتمع المحيط وتوفير بيئة عمل آمنة بما يضمن سلامة العاملين والمنشآت والمعدات.

ووقع الاتفاقية، اليوم عن هيئة الثروة المعدنية الجيولوجى أسامة فاروق رئيس الهيئة وعن شركة فوسفات مصر المحاسب خالد الغزالى رئيس الشركة بحضور الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول لشئون التعدين.