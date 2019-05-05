شكرا لقرائتكم خبر عن سهم اليوم: موبايلي.. بعد التحسن بالربحية للربع الخامس هل تعود لمكانتها كأحد الأسهم القيادية بالسوق؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط



تقرير خاص - أخبار اليوم: نتابع معكم اليوم سلسلة "سهم اليوم" والتي قمنا بنشر عدد من أجزائها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفي حلقة اليوم نتاول إحدى الشركات التي احتلت أحد المراكز الأولى بين قياديات السوق لعدة سنوات، حيث كان سهمها يحتل المركز الثالث من حيث حجم التأثير على المؤشر العام للسوق منذ الربع الثالث من2011 وحتى الربع الثالث من 2014 قبل أن تعلن الشركة عن أخطاء محاسبية، غيَّرت الدفة بالنسبة لها كلياً.

سهمنا اليوم هو شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أحد أكبر الأسهم في قطاع الاتصالات بالمملكة والمنطقة العربية لفترة ليست بالقليلة، والتي أظهرت نتائج أعمالها خلال الفصول الخمسة الماضية تحسناً بالربحية، وهو ما جعلنا نلقي الضوء عليها، ونحاول استكشاف ما إذا كانت هذه مجرد استفاقة كما حدث في نهاية 2015 وبداية 2016 أما أن هناك ما يدعم النمو هذه المرة لتكمل مسيرتها نحو العودة لمكانتها بين قياديات السوق مرة أخرى.

تحسن للربع الخامس على التوالي

استطاعت موبايلي أن تتحول للربحية خلال آخر فصلين أي الربع الأول من 2019والأخير من 2018 وذلك بعد أن واصلت تقليص الخسائر بالفصول الثلاثة السابقة لهذين الفصلين، وكانت الشركة قد تحولت للربحية لثلاثة فصول متتالية وهي الأخير من 2015 والأول والثاني من 2016، بعد أن قلصت خسائرها بالربع السابق لها، ولكن سرعان ما عادت للخسائر مرة أخرى، وهنا نحاول أن نرصد الفارق بين المرتين:

الإيرادات: في الفترة السابقة تراجعت الإيرادات في 3 من الـ 4 فصول التي تحسنت بها أرباح الشركة أما في هذه المرة فقد ارتفعت الإيرادات في 4 من الـ 5 فصول التي تحسنت بها الربحية، وواصلت التحسن للربع الثامن على التوالي. الأرباح التشغيلية: في الفصول الخمسة الأخيرة حققت موبايلي قفزات متتالية في الأرباح التشغيلية لها كما هو واضح من الجدول أدناه، بينما المرة الماضي تراجعت الأرباح التشغيلية خلال ربعين من الأربعة وبالتالي لم يكن تحسن الربحية نتيجة أعمال الشركة التشغيلية. حققت الشركة خسائر تشغيلية في أحد الفصول الأربعة بالفترة السابقة، بينما حققت الشركة أرباحا تشغيلية في الفصول الخمسة بالفترة الحالية. حققت الشركة أداء غير مثالي في التدفقات الاستثمارية في فصلين من الفصول الأربعة بالفترة الماضية، كذلك لجأت إلى زيادة التمويل في فصلين من في تلك الفصول، وإن كانت قد حققت أداء مثالياً في التدفقات النقدية التشغيلية بالفصول الأربعة، بينما كان أداء الشركة مثالياً في الفصول الخمسة الأخيرة سواء على مستوى التدفقات النقدية التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية. نسب تراجع الأرباح المبقاة في الفترة السابقة كانت مرتفعة جدا حيث تراوحت وصلت إلى 57.9% في الربع الثالث من 2015، و48.2% في الربع الأول من 2015، بينما كانت أعلى وصلت لها في التراجع في الفصول الخمسة الأخيرة 11.3% بالربع الثالث 2018.

جميع الأمور السابقة تشير إلى أن النمو المحقق هذه المرة من المتوقع أن يستمر لفترة مقبلة، على خلاف الفترة الماضية، وهو ما قد يدفع المستثمرين للعودة بثقة للسهم، وهو ما قد يساعده للعودة للمراكز الأولى بين الشركات القيادية، خلال العام الحالي أو بداية العام المقبل.

من الثالث إلى السابع والعشرين

كان سهم موبايلي ولفترة ليست بالقصيرة (من الربع الثالث 2011 إلى الربع الثالث 2014) بالمركز الثالث من حيث التأثير على حركة السوق، وذلك قبل أن تُحدث الشركة صدمة للمستثمرين بإعلانها عن خفض أرباحها لعام 2013 وللنصف الأول من 2014 بما يعادل 1.43 مليار ريـال (381.2 مليون دولار) بسبب أخطاء محاسبية، وبالتالي بدأت في التراجع من حيث التأثير على حركة السوق من المركز الثالث إلى المركز السابع والعشرين (حالياً) وفقا لتحديث الأسهم الحرة بنهاية الأول 2019 وسعر السهم حسب إغلاق يوم الخميس 2 مايو 2019 (23.46 ريال).

مؤشر لاستعادة المكانة

هناك عدة مؤشرات تشير إلى إمكانية عودة موبايلي للمراكز الأولى من حيث التأثير على حركة السوق، وإن كان ذلك ربما يأخذ بعض الوقت، من تلك المؤشرات ما أشرنا له في الجاونب المالية، ومنها ما يتعلق بوضع السهم في السوق، وعلى مستوى السهم نجد التالي:

استطاع السهم أن يحقق نمواً وبنسبة 97.8% من أدنى سعر وصل له بعد المشكلة المحاسبية عند 12.94 ريالا والذي كان في جلسة 26 أكتوبر 2017، بينما وصل سعره إلى 24.3 ريال في جلسة 2 مايو 2019، وهو ما يُعد مؤشرا على أن المستثمرين بدأوا في العودة للسهم. في المرحلة الثانية من مراحل انضمام السوق السعودي إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة كان سهم موبايلي، ضمن أكثر الأسهم التي شهدت تداولات عليها، وشاهدنا خلال العام الأخير قيم تداولات في السهم وصلت إلى أكثر من 200 مليون ريال وهي قيم كانت قد غابت عنه لفترة طويلة.

نسب بآخر خمسة فصول

حققت موبايلي نمواً سنويا مركباً خلال آخر خمس فصول بلغ 22.39% على مستوىالأرباح التشغيلية، بينما حققت نمواَ سنوياً مركباً على مستوى الإيرادات بلغ 2.5%.

وحققت الشركة نموا في الإيرادات بالربع الأول 2019 بلغ 13% لتصل إلى 3.20 مليار ريال بينما كانت في الربع المماثل من 2018 عند 2.8 مليار ريال، وحققت نموا فيالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23%، بينما وصل هامش الأرباح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 40% بالربع الأول 2019 مقابل 37% بالربع المقابل، وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيليةبنسبة 120% إلى 490 مليون ريال مقابل 222 مليون ريال.

نبذة عن الشركة

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شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) شركة سعودية تأسست في عام 2004م، وتمتلك مجموعة اتصالات الامارات النسبة الأكبر من أسهمها 27.99%، تليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 11.85%، أما النسبة المتبقية من أسهم الشركة فهي مملوكة لعدد من المؤسسات الاستثمارية والأفراد.

وقد حازت موبايلي في سنة تأسيسها على الرخصة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة اللاسلكية في المملكة العربية السعودية، لتنهي بذلك الاحتكار في قطاع الاتصالات اللاسلكية وتباشر تقديم خدماتها في أنحاء المملكة. وبعد انتهاء المرحلة التحضيرية والتي استمرت سته أشهر، أطلقت موبايلي عملياتها التجارية في مايو 2005 لتسجيل ما يزيد على مليون مشترك خلال التسعين يومًا الأولى من بدء عملياتها. وفي عام 2006، منحت الرابطة العالمية لمشغلي الاتصالات المتنقلة (GSMA) شركة موبايلي جائزة مشغل الاتصالات الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وفي العام نفسه أطلقت موبايلي خدمات شبكات الجيل 3.5، بينما أطلقت خدمات الجيل الرابع في عام 2011م.

تم إدراج أسهم موبايلي في السوق المالية السعودية "تداول" منذ عام 2004، ويبلغ رأس مالها 7,700 مليون ريال سعودي موزعة على 770 مليون سهم، بقيمة أسمية 10.00 ريال سعودي للسهم الواحد، مدفوعة بالكامل، وكما في تاريخ 31 سبتمبر 2018م، فإن إجمالي حقوق المساهمين يبلغ ما قيمته 13.8 مليار ريال سعودي.

اقتصاد الدولة والقطاع

ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺠﺪول أﻋﻤﺎل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 0302، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮد ﻟﻬﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ دون اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ. ًﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮا وذﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، أن ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ٍ وﺗﺤﻔﻴﺰٍاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺳﻴﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ.

ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺤﺴﻨﺎ في الإيرادات وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. وﻳﺘﻌﺎرض ﻫﺬا اﻷداء ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻮق ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺰاﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻋﺪم ﻓﺮض زﻳﺎدة ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ (Voib) واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات.

وﺳﺎﻋﺪت ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ أداء اﻟﻘﻄﺎع، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺰوار اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ، ﻓﻀﻼً، ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ المكثف ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ. ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺰﻳﺪا من النمو نتيجة لانتشار ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺷﺒﻜﺔ 4.5G و 5G ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﺼﺎت إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة.

وﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻧﻤﻮا طفيفا ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، إﻻ أن ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺳﺘﻌﻮض ذﻟﻚ اﻟﻀﻌﻒ.

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