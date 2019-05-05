شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات السعودية" تنتهي من طرح الإصدار الأول من الصكوك بقيمة 1.250 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن انتهاء شركة صكوك الاتصالات السعودية المحدودة من طرح الإصدار الأول بموجب برنامج الصكوك.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة الطرح بلغت 1.250 مليار دولار أمريكي، لعدد 6250 صك، بقيمة إسمية للصك 200 ألف دولار أمريكي.

وأشار البيان، إلى أن العائد على الصك سيكون 3.890%، علماً بأن مدة استحقاق الصكوك تبلغ 10 سنوات.

وحسب البيان، قد تقوم شركة صكوك الاتصالات المحدودة والاتصالات السعودية باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي. وسيتم استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضاً في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك.

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وحسب ظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحاً في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحاً لأمين الصكوك أو حملة الصكوك.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن)، ويخضع طرح الصكوك لأحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته.

وجدير بالذكر أن شركة صكوك الاتصالات السعودية بدأت في 25 أبريل الماضي طرح الإصدار الأول بالدولار بموجب برنامج الصكوك الدولية، بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 5 مليارات دولار.

وسبق أن عينت الاتصالات السعودية بنك إتش إس بي سي وجي بي مورجان وستاندرد تشارترد وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، إضافة إلى بنك أبوظبي الأول وشركة بيتك كابيتال للاستثمار كجهات مسؤولة عن إدارة الإصدار.

وكشفت البيانات المالية للشركة في وقت سابق، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 6.3% بالغا 2.750 مليار ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 مقابل أرباح بلغت 2.588 مليار ريال في الربع المقابل من 2017.