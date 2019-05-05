شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "رأس الخيمة العقارية" تتراجع 84% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة "رأس الخيمة العقارية"، عن تراجع أرباحها بنسبة 83.7% خلال الربع الأول من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق "أبوظبي المالي" المالي، اليوم الأحد، إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 4 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 24.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

ووفقاً للبيان، تراجعت الإيرادات إلى 45.8 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 58.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

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وفي المُقابل ارتفعت تكاليف البيع إلى 29.5 مليون درهم، مقابل 27.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018. وتراجعت المصاريف العامة والإدارية إلى 88.6 مليون درهم بالربع الأول، مُابل 109.4 مليون درهم بالربع المُقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 150.5 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 191.8 مليون درهم في العام 2017.

وتراجعت الإيرادات خلال العام 2018 إلى 101.4 مليون درهم مقابل 312.9 مليون درهم خلال العام 2017.