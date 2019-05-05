شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دبي للاستثمار" تتراجع 45% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة "دبي للاستثمار"، عن تراجع أرباحها بنسبة 45.2% خلال الربع الأول من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق "دبي" المالي، اليوم الأحد، إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 196.053 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 357.860 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

ووفقاً للبيان، تراجعت الإيرادات إلى 705.9 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 927.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

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وفي المُقابل تراجعت تكاليف البيع إلى 372.5 مليون درهم، مقابل 399.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018. وتراجعت المصاريف العامة والإدارية إلى 88.6 مليون درهم بالربع الأول، مُابل 109.4 مليون درهم بالربع المُقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن دبي للاستثمار حققت صافي أرباح، عائدة على المساهمين، بلغ 651.4 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 1.001 مليار درهم في العام 2017.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2018 إلى فقدان القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية والاستثمارات المالية التي تأثرت بسبب ظروف السوق الحالية.