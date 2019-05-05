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شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تقود "الجوف الزراعية" لتحقيق أرباح بـ 6.5 مليون ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الجوف الزراعية، المعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 6.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 24 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى زيادة مبيعات الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.22% بقيمة 8 مليون ريال، لترتفع إلى 49.6 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 41.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
كذلك تحسنت تكلفة المبيعات نسبة إلى المبيعات خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع المماثل من عام 2018، حيث انخفضت تكلفة المبيعات بقيمة 22.91 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 5.98% بقيمة 0.29 مليون ريال، وذلك بالرغم من زيادة مصروفات البيع والتوزيع، وزيادة مصروف الزكاة بنسبة 136.62% .
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 35.8 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 25.6 مليون ريال في العام 2017.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى زيادة مبيعات العام بنسبة 17.45% بقيمة 53.32 مليون ريال وخاصة مبيعات زيت الزيتون والبرسيم نتيجة زيادة الكميات المنتجة والذي كان له أثر إيجابي على نسبة مجمل الربح والتي زادت من 24.34% خلال عام 2017 إلى 28.8% خلال عام 2018.
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