شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر معدنية تتراجع إلى 0.19 مليون ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية السنوية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع الخسائر بنسبة 78.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 0.19 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 0.89 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر بالربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف الأخرى وانخفاض مخصص الزكاة وارتفاع الايردات الاخرى.

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ووفقاً للبيان، تراجعت الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 80.7 مليون ريال، مُقابل إيرادات بلغت 82.02 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.53 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 19.7 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في 2018 إلى نمو حجم وقيمة المبيعات بالإضافة إلى الارتفاع في الإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف أخرى نتيجة لانخفاض مخصص الديون المشكوك فيها خلال العام الحالي وتسجيل انخفاض في قيمة الشهرة خلال العام السابق.