شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تقود "العربية للأنابيب" لتحقيق أرباح بـ 8.1 مليون ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة العربية للأنابيب، المعلنة اليوم الأحد، تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 8.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع مبيعات الشركة للربع الأول لعام 2019 بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة لعام 2018 لتصل إلى 180 مليون ريال مقابل 122 مليون ريال.

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وفي المقابل، انخفض هامش تكلفة المبيعات للربع الأول من عام 2019م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى قدرة الشركة على التحكم بأسعار المواد الخام بشكل أفضل قبل البدء المشروع.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت خسائر بلغت 168.7 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 19.1 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر في 2018 إلى تسجيل صافي خسارة قدرها 83.14 مليون ريال تكبدتها الشركة التابعة (تي إس إم العربية) والتي تشمل إنخفاض في قيمة الشركة و قدره 51.99 مليون ريال سعودي بناءً على دراسة تقييم قام بها خبير استشاري مستقل.