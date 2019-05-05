شكرا لقرائتكم خبر عن في إطار قانون الدين.. الإمارات تبدأ إجراءات الحصول على التصنيف الائتماني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت وزارة المالية الإماراتية تنظيم اجتماعات مع المستشارين الماليين والقانونيين والشركات العالمية المعنية بإصدار التصنيفات الائتمانية للحصول على تصنيف ائتماني للإصدارات المرتقبة في إطار قانون الدين العام.

وتوقع يونس الخوري، وكيل الوزارة، أن يتم البدء بإصدار سندات الدين العام الحكومية خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحسب صحيفة الاتحاد.

وصدر قانون الدين العام بالدولة في سبتمبر 2018 ونص أنه لا يجوز أن يتخطى المبلغ الإجمالي للدين العام القائم في أي وقت عن ما يحدده مجلس الوزراء وبحد أقصى 250% من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة.

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كما يجب وفقا للقانون أن لا تزيد النسبة المخصصة من الدين العام للصرف على مشاريع البنية التحتية أو تمويلها نسبة 15% من إجمالي الدين العام القائم في أي وقت.

ويرى المصرف المركزي أن قانون الدين العام سيمكنه من إجراء عمليات السوق المفتوحة، أي بيع السندات الحكومية للبنوك لامتصاص السيولة أو ضخها، وهو ما يؤدي إلى تعميق سوق رأس المال المحلية.

وكشفت وزارة المالية الإماراتية شهر أكتوبر الماضي عن صدور مرسوم قانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية، مشيرة إلى أن ذلك القانون يهدف إلى تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ودعم دور المصرف المركزي في إدارة السيولة وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام.

وأدوات الدين العام هي أي سند دين تصدره الحكومة أو تكون طرفا فيه ويتضمن التزاما من طرفها بسداد مبلغ معين من النقود، بما في ذلك الأدوات المالية الإسلامية وسندات الخزينة وأذونات الخزينة وأذونات إعادة جدولة الديون، وسندات الحكومة، والقروض العامة أو التجارية.