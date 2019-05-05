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شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار" تبيع كل وحدات "سيردانا- ميناء راشد" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلقت شركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي أمس مبيعات مشروع "سيردانا" ضمن المرحلة الأولى في "ميناء راشد"، الذي تطوره بالشراكة مع موانئ دبي العالمية باستثمارات تصل إلى 25 مليار درهم.
وبيعت الوحدات المطروحة بالكامل خلال ساعات وسط إقبال قوي من المستثمرين والمشترين النهائيين. ومن المتوقع إنجاز المشروع، وتسليمه بحلول سبتمبر 2022، بحسب صحيفة الخليج.
يشار إلى أن مشروع "ميناء راشد" يهدف إلى بناء مدينة بحرية على غرار مدن سواحل المتوسط، ويشمل تطوير مركز للتسوق، وفيلات وفنادق ونواد لليخوت وشواطئ للترفيه.
وكانت إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في العالم العربي، قد حققت أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 6.11 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى أرباح لها في 12 عاماً وتحديداً منذ 2007، وبنسبة نمو 10%، وذلك على خلفية ارتفاع إيراداتها إلى 25.69 مليار درهم بنمو بلغ 37% وهي أعلى إيردات للشركة على الإطلاق.
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