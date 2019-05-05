شكرا لقرائتكم خبر عن السوق العقارية بالسعودية تسجل تراجعا شهريا بـ16% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت السوق العقارية السعودية انخفاضا بنسبة 16.1% بنهاية تعاملاتها شهر أبريل الماضي.

واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 14.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 17 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وشمل التغير الشهري كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا بنسبة 16.4%، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر السابق بنسبة 20.1%، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات عند مستوى 11.2 مليار ريال.

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وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا خلال الشهر الماضي بنسبة 14.7%، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 7.8%، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.1 مليار ريال.

أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الشهري للسوق العقارية؛ فقد انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.2% ليستقر عند مستوى 25.9 ألف صفقة عقارية مقارنة بنحو 27.9 ألف صفقة عقارية خلال الشهر الأسبق.

وانخفض عدد العقارات المبيعة الشهرية بنسبة 8.0%، مقارنة بارتفاعه الشهري الأسبق بنسبة 1.7%، ليستقر عند 26.8 ألف عقار مبيع، مقارنة بنحو 29.1 ألف عقار مبيع خلال الشهر الأسبق.

يشار إلى أن قيمة صفقات السوق العقارية السعودية تراجعت خلال عام 2018 بنسبة 36.9% بما يعادل 82.8 مليار ريال وذلك للعام الرابع على التوالي.