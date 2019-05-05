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شكرا لقرائتكم خبر عن إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص يسجل أعلى وتيرة ارتفاع منذ 2016 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص من البنوك السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 3.11% وهي أعلى وتيرة ارتفاع له منذ عام 2016.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغ ذلك الائتمان نحو 1.39 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 1.35 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبفارق 42.06 مليار ريال.
ويتزامن ذلك مع إشارات صندوق النقد التي كشف عنها منذ أيام، حيث توقع نمو القطاع غير النفطي للعام الحالي 2019 عند 2.6% ونحو 2.9% للعام 2020.
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