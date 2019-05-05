شكرا لقرائتكم خبر عن سوفت بنك تدرس طرحا أوليا بـ 100 مليار دولار لصندوق "رؤية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تدرس مجموعة سوفت بنك اليابانية طرحا عاما أوليا لصندوق رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار، والذي يقتنص عادة حصصا كبيرة في شركات التكنولوجيا سريعة النمو.

وأشارت مصادر إلى أن سوفت بنك تجري مفاوضات أيضا مع سلطنة عمان للاستثمار في صندوق رؤية، بحسب وكالة "رويترز".

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ومؤخرا، ساهمت مجموعة سوفت بنك بنصف قيمة صندوق استثماري جديد حجمه 400 مليون دولار، قامت بتدشينه "مبادلة" الإماراتية بهدف الاستثمار في الشركات الأوروبية الناشئة.

وعلى صعيد مجموعة سوفت بنك اليابانية ففي نهاية العام الماضي قالت مصادر إن المجموعة قد تدرس شراء حصة أقلية في الشركة السعودية للكهرباء من صندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي للمملكة.

وقام الصندوق السعودي خلال عام 2016، بضخ 45 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت" التكنولوجي بالتعاون مع "سوفت بنك" الياباني.