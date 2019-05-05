شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 5 مايو حتى 9 مايو الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من سيسكو، الأنابيب السعودية، وقت اللياقة، والصمعاني، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من الجزيرة، المواساة، بدجت السعودية، الخدمات الأرضية، صندوق ملكية عقارات ريت، أسواق عبدلله العثيم، رعاية، والعقارية، فضلاً عن أحقية الأرباح لشركة الاتصالات.

وتبدأ شركة المواساة للخدمات الطبية، اليوم الأحد، توزيع الأرباح المستحقة عن العام المالي 2018 بإجمالي يبلغ 175 مليون ريال، بواقع 1.75 ريال للسهم، وبنسبة 17.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية لشركة الاتصالات السعودية بقيمة 2 مليار ريال عن الربع الأول من العام 2019، بواقع 1 ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ويبدأ بنك الجزيرة، اليوم الأحد، توزيع الأرباح المستحقة عن العام 2018 بمبلغ إجمالي 410 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد بعد خصم الزكاة وبما نسبته 5% من رأس المال المدفوع.

وتجتمع الجمعية العمومية للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، يوم الثلاثاء، وذلك لبحث الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018، بقيمة 32.740 مليون ريال، وبما يُعادل 40 هللة للسهم عن العام المالي 2018.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية"، يوم الثلاثاء، توصية الإدارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018، وذلك بتحويل مبلغ وقدره 126.793 مليون ريال من بند "علاوة إصدار الأسهم" إلى بند الخسائر المتراكمة.

وستصوت الجمعية العمومية لشركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، يوم الثلاثاء، على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2018 بمبلغ ‏‏95.9 مليون ريال بواقع 0.5379 ريال للسهم عن الربع الرابع و0.96 ريال للسهم عن الربعين الثاني والثالث والتي تمثل 18.31% من رأس المال.

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وتبدأ شركة الخدمات الأرضية، الثلاثاء، صرف الأرباح النقدية المستحقة عن النصف الثاني من العام 2018 بقيمة إجمالية مقدارها 150.4 مليون ريال، علماً بأن التوزيع سيكون بواقع 80 هللة، تُمثل نسبة 8% من القيمة الاسمية للأسهم.

كذلك يبدأ صندوق مُلكية - عقارات الخليج ريت، صرف الأرباح النقدية المستحقة عن الربع الأول من 2019 بقيمة 10.2 مليون ريال سعودي، اعتباراً من يوم الأربعاء المُقبل.

وتبدأ "بدجت السعودية"، يوم الأربعاء، توزيع الأرباح المستحقة عن العام 2018 بمبلغ 106.750 مليون ريال بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15% من راس المال.

وتبدأ شركة أسواق عبد الله العثيم، يوم الخميس، توزيع الأرباح المستحقة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بقيمة 270 مليون ريال، بواقع 3 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 30% إلى قيمة السهم الاسمية.

وتبدأ شركة الأندلس العقارية، يوم الخميس، توزيع الأرباح المستحقة عن العام 2018، بقيمة 70 مليون ريال، علماً بأن الأرباح الموزعة منها 35 مليون ريال من الأرباح السنوية، و35 مليون ريال توزع من المكاسب المحققة من طرح ما نسبته 31.27% من الصندوق العقاري (الأهلي ريت 1).

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، يوم الخميس، وذلك للتصويت على توصية الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018 بمبلغ 2.250 مليون ريال 1.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

كذلك تبدأ الشركة الوطنية للرعاية الطبية، يوم الخميس، توزيع الأرباح المستحقة عن العام المالي 2018 بإجمالي يبلغ ة 44.850 مليون ريال، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم، وبواقع ريال واحد للسهم.