الان تتابع ماجد النعيم رئيسا للمجلس التوجيهي لمشروع الوقود في الاتحاد العربي للنقل الجوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أصدر المجلس التوجيهي لمشروع الوقود المنبثق من الاتحاد العربي للنقل الجوّي، قراراً رسمياً، بتعيين ممثل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، الدكتور ماجد النعيم رئيساً للمجلس، وذلك عبر خطاب تهنئة تلقّاه الأستاذ بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، موجّهاً من قبل الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوّي الدكتور عبدالوهاب تفاحة، لقاء مساهمة طيران ناس الفاعلة في دعم المشاريع المشتركة للاتحاد وعلى رأسها مشروع الوقود، وذلك عبر المشاركة الإيجابية لممثلي طيران ناس.

‎وتوجّه المهنا بالتهنئة إلى الدكتور ماجد النعيم، مدير عام إدارة المشتريات في طيران ناس. وأشاد بإنجازاته وثقته في تحقيق المزيد منها عبر منصبه الجديد كرئيس للمجلس التوجيهي لمشروع الوقود التابع للاتحاد العربي للنقل الجوي، والذي يمتد حتى ثلاث سنوات. حيث يعد هذا استمراراً لطيران ناس في دعم الاتحاد في كل المجالات التي تخدم الغايات التطويرية وتطبيق الأهداف التعاونية، بما يخدم تطوير حركة النقل الجويّ العربي الذي يعدّ من أكثر القطاعات الواعدة والحيوية.

وعبر النعيم عن شكره وتقديره على تعيينه رئيساً للمجلس، وأضاف منوهاً بالدور الذي يقوم به الاتحاد العربي للنقل الجوّي في إنجازه العديد من المشاريع العملاقة والجوهرية لمواكبة رؤية دول المنطقة الطموحة في التنمية، وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030 الداعمة لتعزيز صناعة النقل الجوّي وتطويرها.

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و يتمثّل دور الاتحاد العربي للنقل الجوّي في توفير إطار جماعي للتطوير من كل الأعضاء في المجلس التوجيهي، وذلك عبر العديد من المجالات، أهمها: البيئة، المجلس التوجيهي لمجموعة أماديوس، استراتيجية التوزيع المستقبلية، التعاون التجاري، شؤون السياسات الجوية، الوقود، التعاون في المحطات الخارجية، وأمن الطيران، إضافة إلى التعاون في مجال الصيانة والهندسة والتعمير والتدريب من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع للاتحاد.

يذكر أن الاتحاد العربي للنقل الجوي هو منظمة عربية غير ربحية، تأسست في عام 1965 بناءً على توصية اللجنة الدائمة للمواصلات التابعة لمجلس جامعة الدول العربية واعتماد وزراء المواصلات العرب، ويضم الاتحاد 34 شركة طيران في 19 بلداً عربياً، ومقرّه الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويعد طيران ناس هو الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط. يضم أسطول طيران ناس 30 طائرة من طراز إيرباص A320 ويشغّل أكثر من 1100 رحلة أسبوعياً. ويصل طيران ناس إلى أكثر من 17 وجهة داخلية و53 وجهة دولية. ومنذ انطلاقته عام 2007، قدّم طيران ناس خدماته لأكثر من 38 مليون راكباً، تم نقلهم بنجاح من المطارات المحورية في الرياض وجدة والدمام وأبها.

يحرص طيران ناس على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد السفر وخدمة العملاء المتميزة، مما ساهم بحصوله على جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لأربعة أعوام متتالية 2015 و 2016 و 2017 و 2018 بالإضافة إلى جائزة سكاي تراكس عام 2017 و2018، والمزيد من المعلومات، على الموقع الإلكتروني www.flynas.com