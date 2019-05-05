الاقتصاد

البورصة تنهى تعاملات اليوم على تراجع جماعى بمبيعات المصريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا فى نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع، وآخر تعاملاتها قبل شهر رمضان، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين، فى حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.

 

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واستحوذ المستثمرون المصريون على نحو 68.26% من إجمالى تعاملات اليوم، فى حين استحوذ العرب على نحو 7.61% من التعاملات، كما استحوذ الأجانب على نحو 24.12% من تعاملات اليوم.

 

وخسر مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 2.48%، ليغلق عند مستوى 14511.54 نقطة وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.64%، ليغلق عند مستوى644.87 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 1642.88 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81%، ليغلق عند مستوى 2253.75 نقطة.

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