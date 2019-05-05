شكرا لقرائتكم خبر عن المنصة الرقمية Watch iT ضمن "ترندات" جوجل الأكثر رواجًا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إطلاق المنصة الرقمية Watch iT ، والتى تتيح مشاهدة المحتوى الدرامى والبرامجى، عبر تطبيق خاص بالموبايل، جاءت المنصة ضمن تريندات جوجل الأكثر رواجًا فى مصر، بما يعكس اهتمام الجمهور فى مصر وخارجها بتلك النوعية من الخدمات الإعلامية الرقمية التى تواكب أحدث التكنولوجيات فى العالم.



Watch it

وتقدم المنصة الرقمية Watch iT خدماتها مجانا لمدة أسبوع عند التسجيل للاشتراك، وهناك أكثر من اختيار للاشتراك لمدد زمنية مختلفة سواء شهرية أو نصف سنوية أو سنوية، ليكون متوسط سعر الاشتراك فى حدود 3 جنيهات يوميا، ومثل تلك المنصات الرقمية دوما ما تقدم المحتوى دون وقفات إعلانية أثناء العرض، وهو ما يدفع كثيرا من مستخدمى خدمات الإنترنت للتفاعل معها والاشتراك فيها.

وأعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، عن تدشين خدمة جديدة من خلال إحدى شركاتها وهى عبارة منصة رقمية للمحتوى الإعلامى باسم Watch iT وهو الأمر الذى طالما تحدث كثير من الخبراء عن ضرورة الاهتمام بالمحتوى الرقمى والخدمات الإعلامية الرقمية، لذا كان من المهم إطلاق تلك المنصة الجديدة، ويمكن الوصول إلى تلك المنصة إما عن طريق الدخول إلى صفحة www.watchit.com أو من خلال تثبيت واستخدام التطبيق الموجود على الإنترنت فى متجر جوجل بلاى أو أب ستور.

Advertisements

وباستخدام التطبيق على الشاشات الذكية أو واجهة متصفح الإنترنت يتم تسجيل المستخدم من خلال الإيميل الخاص به ورقم التليفون المحمول لتصله رسالة بإتمام التسجيل فى خطوة واحدة، ومع التسجيل تقوم المنصة بإهداء المشترك 7 أيام مجانية لاستخدام المنصة حتى تتيح له التعرف على المحتوى واستخدام التطبيق. كما تتيح له الاشتراك اما باستخدام كروت الائتمان أو الدفع النقدى عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى.

ونظرا لتزامن حلول شهر رمضان المعظم مع إطلاق المنصة الرقمية Watch iT فتواصل القائمون عليه مع مجموعة القنوات الفضائية التى تمتلكها وتشارك فيها مجموعة المتحدة لتحصل المنصة على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامى والبرامجى الذى يذاع على القنوات فى مصر، وذلك لتتيح للمشاهد مشاهدة الأعمال الفنية المختلفة على شاشات التليفزيون من خلال القنوات الفضائية المفتوحة، ولمتابعتها فى أوقات غير أوقات الإذاعة فيكون ذلك من خلال المنصة الرقمية Watch iT، وتكون تلك المنصة حصرية فى إتاحة المحتوى، لذا تعتبر بداية إطلاق المنصة الجديدة مليئة بالمحتوى الدرامى الجديد، على أن تقوم إدارة Watch iT بالحصول على حقوق محتوى جديد دائما فى مختلف المجالات ويخدم مختلف الفئات.

والمعروف أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هى المالكة والمشاركة فى مجموعة قنوات "أون" و"الحياة" و"دى إم سى"، و"سى بى سى"، وذلك من ضمن شركات المجموعة التى تقدم خدمات إعلامية مختلفة من خلال وسائط تقليدية وحديثة مختلفة.