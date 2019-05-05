شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الدولى: بنبان يمثل 20% من مساحة واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ديفيد مالبس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن مشروع اليوم يوضح أهمية التعاون الكبير الذي تم بين البنك الدولي ومصر خلال السنوات الماضية، والذي نتج عنه أكبر مشروع من نوعه في العالم، وهو نموذج يحتذى به عالميا في الدراسة الجيدة للمخاطر، وتوفير فرص العمل، وتوفير الطاقة، والاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وأضاف أنه منذ 4 سنوات بدأت 20 شركة في تنفيذ هذا المشروع الطموح، والأن هذا المشروع يوازي 20% من مساحة واشنطن، وهذا يؤكد ثقتنا في القيادة المصرية، وقدرتها على النجاح الاقتصادى وتعبئة الموارد لتحقيق التقدم، ما يفتح الشهية لمزيد من التعاون، حيث تم استخدام نموذج تمويل رائع، يمكن تطبيقه في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي هي عنصر أساسي لإنجاح السياسات التنموية في مصر وأفريقيا.

وقال إن البنك الدولي يسعى للاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لزيادة دور القطاع الخاص، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية واضحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الشمول التكنولوجي لأبناء واقتصادات القارة.

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وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن زيارة اليوم تؤكد اهتمام البنك الدولي باستراتيجته في تمويل التنمية بأفريقيا، مشيرة إلى أنه منذ نجاح مصر في الحصول على ثقة البنك الدولي والدول الأعضاء، لترأس مجموعة البنك الدولي في أفريقيا، اهتمت مصر مع مجموعة البنك الدولي في التوسع في دمج القطاع الخاص في الخطط التنموية للدول، ومشروع اليوم هو نموذج على ذلك، حيث التمويل مشترك بين البنك الدولي والقطاع الخاص، لتوفير خدمة الكهرباء للمواطنين بتكلفة تنافسية، وتوفير آلاف فرص العمل، وتحقيق نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة والصديقة للبيئة.

وقال وليد لبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، إن النجاح الذي شهده مشروع بنبان، ساهم في نجاح جذب المزيد من التمويلات والاستثمارات، عبر مؤسسة التمويل الدولية وغيرها من الشركاء الأجانب، للاستثمار والعمل في مصر.

وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن مشروع بنبان "مثالي" وفقا لمعايير البنك الدولي، من حيث اختيار المكان والكفاءة، وأكد أن مصر لها تاريخ كبير في إنشاء المشروعات العملاقة، واليوم رأيت مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية على مساحة توازي 7 ملاعب لكرة قدم، ما يوفر لمصر احتياجاتها من الطاقة وبسعر رخيص أيضا، هذا النجاح تشهد به مؤسسات التمويل الدولية ودول العالم أجمع، والأن أصبح واضح لكافة مستثمرى العالم أن مصر قادرة على توفير بيئة خصبة للاستثمار.

وقالت صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن مصر تسير قدما في تنفيذ استراتيجيتها التي أقرها المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016، والتي تمتد حتى عام 2035، والتي تنص على التوازن بين مصادر الطاقة، ومشروع اليوم هو نجاح كبير لهذه الاستراتيجية التي ستضمن أمن واستدامة إمدادات الطاقة في مصر، بالإضافة إلى تحسين جودة العمل المؤسسى في قطاع الكهرباء.

وقالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، ورئيس شركة طاقة سولار، إن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا جهود الحكومة المصرية لوضع مصر في موقعها الطبيعي كأسرع اقتصاد نامي بالمنطقة، وأن مشروع بنبان هو نموذج ناجح للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.