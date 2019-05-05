شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: بنبان يحول مصر من مستهلكة إلى مصدرة للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أن حرص رئيس البنك الدولى على زيارة أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم ببنبان كأول مشروع يتفقده عقب إعلان البنك الدولى عن فوز هذا المشروع العملاق بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى قام بإطلاق هذا المشروع الحيوى على أرض أسوان لتصبح مصر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية بعد أن كانت هناك مشكلة حادة فى توفير الكهرباء قبل عام 2014.

وأضاف محافظ أسوان، خلال زيارة رئيس البنك الدولى ووزيرا الاستثمار والتضامن، لمشروع الطاقة الشمسية بأسوان، أن إجمالى الاستثمارات بهذا المشروع القومى وصل لنحو 2 مليار دولار، كما أنه ساهم حالياً فى توفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

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وأوضح بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية يعد أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء فى العالم، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة، فضلاً عن توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين والمشروعات العملاقة.

وأشار أحمد إبراهيم بأن أسوان تمثل الآن حجر الزاوية فى مجال الطاقة الشمسية، حيث شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة ليس فقط فى مجال توليد الطاقة، ولكن هناك العديد من المشروعات التى إنطلقت على أرضها من مشروعات استثمارية وبنية تحتية وخدمية ومدن جديدة وليتوج كل ذلك بإعلان رئيس الجمهورية بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقى وقبلها عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية لتسطر هذه المحافظة العريقة تاريخ حافل بالإنجازات والطموحات نحو آفاق جديدة من التنمية والبناء.

ولفت إبراهيم إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع مسئولى البنك الدولى والجهات الأخرى الممولة وأيضاً الشركات الإستثمارية المنفذة للمشروع بتخصيص نسبة من الاستثمارات للتنمية المجتمعية يهدف رفع جودة البنية الاساسية والخدمات بالمنطقة المحيطة بالمشروع ومنها تنفيذ مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة فى المسافة المواجهة لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان بمسافة 8 كم ، بجانب إنشاء منطقة خدمات متكاملة تضم وحدات سكنية ومدرسة للطاقة الشمسية وورش للتدريب العملى وأيضاً مستشفى وغيرها من الخدمات التى يستفيد منها المشروع علاوة على أهالى بنبان والقرى المجاورة، وهو الذى يتوازى مع دراسة الاستفادة من العمالة المدربة وغير المنتظمة التى تعمل حالياً فى مرحلة إنشاء المحطات الشمسية في مشروعات مستقبلية مماثلة وخاصة أن هذه العمالة اكتسبت الخبرات الكبيرة من العمل في المشروع لتكون مؤهلة فى هذا المجال الهام .