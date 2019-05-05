شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار: مشروع بنبان يعكس بوضوح ثقة مؤسسات التمويل الدولية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مشروع بنبان، يأتي مواكباً للخطوات غير المسبوقة التى اتخذتها الحكومة ووزارة الكهرباء لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى وتنمية مشروعات البنية الأساسية والطاقة.

وذكرت الوزيرة خلال كلمتها فى مؤتمر شهده رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس، أن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك من شراكة استراتيجية شاملة، حيث جاء فى إطار دعم البنك لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وخطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة، ووافق المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولى - بالإجماع فى يوليو 2017 على إقامته بحيث يكون أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وقام بتمويله بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الاجمالية البالغة للمشروع والبالغة 2 مليار دولار لتوليد طاقة كلية تصل إلى 1600 ميجاوات، وبمشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.

وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس بوضوح ثقة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى فى الاقتصاد المصرى وآفاق النمو المتوقعة له فى الفترة المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلي أن هذا المشروع يعكس كذلك التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ، وإقليمياً فى إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.

ويعد مشروع بنبان تجمع لعدد من محطات الطاقة الشمسية فى مكان واحد بطاقة إجمالية قدرها 1465 م.و بالتعاون مع 32 مستثمر، ومن المنتظر أن سيتم تشغيل المشروع بكامل طاقته فى خلال هذا العام، وحتى الآن تم ربط وتوصيل عدد 19 محطة طاقة شمسية من المشروع بإجمالي قدرات 930 ميجاوات بمحطات المحولات بنبان 1و2و3و4 جهد 22/ 220 ك.ف منهم عدد 16 محطة طاقة شمسية تعمل بشكل تجاري بإجمالي قدرات 780 ميجا وات وعدد 3 محطات في مرحلة إختبارات التشغيل منتظر التشغيل التجاري لها تباعا خلال شهر مايو الجارى.

واستمع الحضور، إلى شرح حول مشروع الطاقة الشمسية في بنبان والذى أسهم في تنمية المنطقة بالكامل عن طريق تشغيل الشباب من أبناء قرية بنبان والقري والمراكز المجاورة بل توجد عمالة من محافظات الوجه البحري وكافة أنحاء البلاد، ويعمل به نحو عشرة آلاف عامل وفني ومهندس أثناء فترة تنفيذ المشروع الي جانب الرواج الذي حدث فى مدينة أسوان من حيث إشغال الفنادق والشقق السكنية وتأجير السيارات والمعدات ومواد البناء والمقاولات.

كما أصبح هناك عمالة مدربة في مجال تركيب محطات الطاقة الشمسية وتم افتتاح فصول متخصصة لدراسة الطاقة الشمسية في المدرسة الثانوية الصناعية بقرية بنبان هذا الي جانب برامج الخدمة المجتمعية التي يقوم المستثمرين بتنفيذها في قرية بنبان لخدمة المجتمع و أهالي القرية وانتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من إنشاء وتشغيل 4 محطات محولات سعة 3×175 م. ف. أ للمحطة الواحدة جهد 22/22/220 ك.ف، وتم الإنتهاء من جميع الخطوط جهد 220 لربط محطات المحولات الأربعة بعضها البعض وكذلك ربطها بالشبكة الموحدة جهد 220 ك.ف، ويتم تفريغ الطاقة المولدة من مشروع بنيان من خلال 4 دوائر تم الإنتهاء منها بالكامل وتتمثل فى الدائرتين 1و2 سلوا/ بنبان 1 جهد 220، الدائرة ربط الخزان / بنبان 4 جهد 220 ،الدائرة النقرة / بنبان 4 جهد 220، ولتأمين التفريغ لكامل الطاقة الشمسية المولدة جاري توسيع محطة بنبان 3 بجهد 500 ك.ف سعة 3 × 500 ميجا وات وربطها بالشبكة عن طريق الخط الهوائي بنبان 3/ نجع حمادى الصناعية جهد 500 ك.ف بطول 195 كم، وجاري إنشاء وتركيب خلية محول جهد 500/220 ك.ف سعة 500 ميجاوات وربطه بشبكة 500 ك.ف عن طريق احدي دوائر خط السد العالى/ نجع حمادي 500 ك.ف وذلك لتفريغ جزء من القدرات المولدة لحين الانتهاء من توسيع محطة بنبان 3 بجهد 500 ك.ف، كما تم الانتهاء من الخط بنبان 3/ نجع حمادي الصناعية، ويجرى حالياً أعمال مد الكابلات جهد 22 ك.ف من محطات الطاقة الشمسية وحتي محطات المحولات وتم بحمد الله الانتهاء من أكثر من 95% من أعمال فرد وتركيب واختبار الكابلات لجميع المحطات وقبل المواعيد المخططة وذلك تنفيذا لتعليمات رئاسة الشركة بأن تكون جميع المحطات وكابلات الربط جهد 22ك.ف وخطوط الربط جهد 220 ك.ف جاهزة للربط مع محطات الطاقة الشمسية.

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الجدير بالذكر بان مجموعة البنك الدولى تساهم فى دعم مصر فى مجال الطاقة بقيمة 1.8 مليار دولار ومن ابرز المشروعات مشروع تطوير طاقة الرياح بقيمة 219.7 مليون دولار، ومشروع جنوب حلوان بقيمة 585.4 مليون دولار، ومشروع توصيل الغاز للمنازل بقيمة 300 مليون دولار، اضافة إلى قيام مؤسسة التمويل الدولية بدعم مشروع الطاقة الشمسية باسوان بقيمة 653 مليون دولار.