شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‫رئيس البنك الدولى: إصلاحات مصر بمجال الطاقة فتحت بابا أقوى لاستثمارات القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، والذى يعد أكبر مشروع للخلايا الشمسية على مستوى العالم وحصل مؤخرا على أفضل مشروع من البنك الدولى لعام 2019م، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، وعدد من قيادات البنك الدولى.

وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي: "إن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال الطاقة فتحت بابا أقوى لاستثمارات القطاع الخاص".

وأضاف": "محطة الطاقة الشمسية في بنبان والتي سوف تكون أكبر محطة في العالم، جذبت أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات وهذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة، ويمكن إجراء نسخ مماثلة في قطاعات نمو حيوية مثل النقل، الزراعة والمياه والصرف الصحى"، وأعرب مالباس عن سعادته لنجاح هذا المشروع العملاق.

Advertisements