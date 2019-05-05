شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. البنك المركزى يعلن مواعيد عمل البنوك فى رمضان من الـ9:30 حتى الـ1:30 ظهرًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك، وذلك لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.
وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. البنك المركزى يعلن مواعيد عمل البنوك فى رمضان من الـ9:30 حتى الـ1:30 ظهرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.