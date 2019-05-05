فيديو..‏نيفين جامع: مليار دولار من البنك الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن حجم تمويلات البنك الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو مليار دولار منها 200 مليون دولار تم توقيعها أمس فى وزارة الاستثمار.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش مشاركتها فى زيارة ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى لمشروع بنبان للطاقة الشمسية الأضخم فى العالم أن المشروع كبير وإضافة كبيرة لمصر ويؤكد قدرة مصر على تنفيذ تلك المشروعات.
وقالت إن البنك الدولى من أهم شركاء مصر، لافتة إلى أن جهاز المشروعات يركز على منح الفرصة للشباب وللفتيات والمرأة تحظى بنصيب كبير من المشروعات بجانب ريادة الأعمال.
كما يتم توجيه تمويلات للعديد من الشركات فى مجالات التأجير التمويل والمشروعات متناهية الصغر.
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