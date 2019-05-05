شكرا لقرائتكم خبر عن التمويل الدولية: خصصنا ‏653 مليون دولار لمشروع بنبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد لبدى مدير موسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا واليمن إن الموسسة لتمويل مشروعات أخرى فى مصر على غرار مشروع بنبان العملاق، خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث إن استراتيجية المؤسسة الجديدة تركز على تمويل المشروعات فى هذا المجال حرصاً على البيئة وتقليل الانبعاثات كخطوة للتعامل مع ملف التغيرات المناخية.

وجاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر بمنطقة بنبان شهده ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وغادة والى وزيرة التضامن ونيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللواء احمد ابراهيم محافظ اسوان.

وقال لبدى، إن المؤسسة خصصت استثمارات بلغت قيمتها 653 مليون دولار لإنشاء محطة "بنبان للطاقة الشمسية".

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