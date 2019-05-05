تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت مبيعات المتعاملين العرب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 14617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 2269 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 18214 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 646 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1648 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.
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