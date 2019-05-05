شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل توقيع اتفاقية استغلال خام الفوسفات بأبوطرطور بمساحة 220 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبوطرطور بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلو متر مربع.

وأكد الملا أن هذه الاتفاقية تأتى كتتويج حقيقي لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات والانطلاق نحو آفاق التصنيع فى هذا المجال وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار فى نطاق المحافظات التى تحتاج مثل هذه المشروعات من أجل تنمية مواردها وتحسين المستوى المعيشى بها.

وأشار المهندس طارق الملا، إلى أن هناك خططا حالية ومستقبلية تتضمن إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات التعدينية وتحويلها إلى منتجات نهائية بما يؤدى إلى تأمين احتياجات السوق المحلى منها، فضلاً عن تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادى للدولة من خلال تصدير الفائض للخارج.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع إنتاج الفوسفات التاريخى من هضبة أبوطرطور من المخطط أن يحقق البعد الاقتصادى والاجتماعى المنتظر منه، وكذلك المساهمة بتنمية محافظات جنوب مصر فى ظل التحول فى طريقة الإنتاج به إلى التنجيم السطحى والتنسيق بين وزارتى البترول وقطاع الأعمال العام فى تكوين كيان موحد لتسعير الفوسفات المصرى والفرص المتاحة لزيادة حصة مصر فى سوق الفوسفات العالمية، مشيرا إلى أن المشروع يحظى بدعم كامل من وزارة البترول والثروة المعدنية، كما يحظى بمساندة وترحيب كامل من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي محافظة الوادى الجديد.

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ووقع الاتفاقية عن هيئة الثروة المعدنية الجيولوجى أسامة فاروق رئيس الهيئة وعن شركة فوسفات مصر المحاسب خالد الغزالى رئيس الشركة بحضور الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول لشئون التعدين.