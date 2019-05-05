شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق.. والجنازة عصرا بمسجد الرحمن الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الأحد، الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الرحمن الرحيم، على أن يوارى جثمانه الثرى، بمقابر الأسرة بمدينة 15 مايو.

وتتقدم أسرة ”الخليج 365” بخالص العزاء، لأسرة الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، وداعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.