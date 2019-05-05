شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‫المدير التنفيذى لمشروع بنبان: ننتج طاقة تعادل طاقة السد العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف شوقى المدير التنفيذي لمشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان إن المحطة التي سيتم افتتاحها حاليا تعد أولى مراحل المشروع الذي سينتج لمصر 2 جيجا من الكهرباء وهو ما يقارب الطاقة التي ينتجها السد العالي، بما يعني أننا نبني سد عالي جديد على قطعة مختلفة من أسوان.

وأشار شوقي في تصريحات لـ"الخليج 365" أن مصر تعد واحدة من الدول التي يمر بها الحزام الشمسي فيمنحها أفضلية في الاستفادة من الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء من هذه الطاقة، وبالطبع كان هناك صعوبات تقف أمامنا في بداية المشروع، وهو قلة الخبرة المصرية في هذا المجال، ولكن كان رهاننا على سرعة استجابة العامل المصري للتدريب، وبالفعل استقدمنا شباب المحافظة وحولناهم من مزارعين إلى عناصر فاعلة في هذا المشروع، ووصل العدد في اليوم الواحد إلى ألف عامل، 80% منهم من أهل بنبان، وسيتم الاستفادة من هذه العمالة في باقي مراحل المشروع.

وأوضح شوقي أن العمل بالنهار كان تحديا كبيرا أمامنا بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهارا، وتم التغلب على ذلك بالعمل ليلا في أغلب الأوقات، مضيفا أنه تعد هذه المحطة أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بدأنا المشروع في مايو الماضي وكان مخطط له الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 8 شهور، وانتهينا من العمل في الوقت المحدد، فكان فبراير الماضي شاهدا على خروج أول تيار كهرباء من هذه المحطة، التي تنتج حاليا 50 ميجا، مشيرا إلى أن البنك الدولي كان قد اشترط أن يتم اختيار الشركات العاملة في هذه المحطة ممن كان لهم سابق خبرة العمل في مجال الطاقة الشمسية، وكان هذا عقبة أمام الشركات المصرية، وكانت البداية بشركات هندية، اسندت بعض الأعمال للمقاولين المصريين المسئولين حاليا عن كافة أعمال التركيبات.

وأوضح شوقي أنه يتم الاستعانة بالعمالة المصرية الموجودة في أسوان للعمل في هذه المحطة وهذا بهدف تحقيق التنمية المستدامة عن طريق توفير فرص العمل.

وأشاد شوقي بدعم مجموعة البنك الدولي وإشرافه الدائم على العمل، والتشديد على رقابة مخالفة أي من المعايير المشترطة لتنفيذ المشروع، عن طريق جولات ومراجعات تتم على فترات بشكل دوري ومفاجئ، وهو الأمر الذي جعلنا نحصل على جائزة أفضل مشروع للبنك الدولي على مستوى العالم.

وأكد شوقي على أن البنك الدولي كان من ضمن استراطاته وضع تصور لإعادة تدوير المحطة بعد انتهاء صلاحياتها، وكان هذا أمر صعب علينا لأنه لا يوجد محطة مر عليها 25 سنة حتى الآن، واستطعنا أن نشرح لهم هذا الأمر وتم تفهمه، وفي شهر يوليو المقبل سيصبح لدينا إنتاجية كهرباء من هذه المحطة 1.7 جيجا، وهي الطاقة التي تقارب إنتاج السد العالي ويتبقى 300 ميجا سيتم تنفيذهم لاحقا.

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