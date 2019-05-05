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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: إضافة إنارة ليد تحذيرية باللون الأحمر على أعمدة الإنارة قبل المطبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم البدء فى إضافة إنارة ليد تحذيرية باللون الأحمر على أعمدة الإنارة قبل المطبات بالطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى أعمال الدهان التقليدية للطرق طبقاً لكود الطرق.
وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطى، أنه سيتم تنفيذ تلك الأعمال تباعاً بجميع الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وذلك فى إطار حرص جهاز المدينة على المواطنين، والاهتمام بالسلامة المرورية.
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