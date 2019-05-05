تعرف على الشهادات الادخارية الأعلى فائدة في 10 بنوك مصرية

كتبت- منال المصري:
تتنافس جميع البنوك العاملة في مصر على تقديم شهادات ادخارية ذات عائد ثابت بأسعار فائدة مرتفعة بهدف جذب ودائع جديدة من العملاء أو المحافظة على عملائهم من تحويل ودائعهم لصالح بنوك أخرى.
وخفضت بعض البنوك الخاصة الفائدة على الشهادات الادخارية ذات آجال 3 سنوات خلال الشهر الماضي وذلك بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية.
وتأتي الشهادات الادخارية ذات 3 سنوات في مقدمة الشهادات التي تقدم فائدة مرتفعة مقارنة بالعائد المقدم على الشهادات الأخرى ذات 5 سنوات أو 10 سنوات بأغلب البنوك.
وتمنح...
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