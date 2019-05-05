شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الشارقة الاسلامي (NBS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 05-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم نهاية تداولات الخميس لينهي الجلسة عند مستوى 1.11 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في أسبوعين، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1.12 درهم، كما انزلق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 1.08درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.13 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.10 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.12 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط