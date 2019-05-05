شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل و الاستثمار (ALMADINA) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 05-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 0.245 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.267 درهم ، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، ما اختراق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم الحالي عند 0.23 درهم كمستوى اول ثم 0.20 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.27 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.23 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.26 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط