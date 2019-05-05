شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يستسلم للضغط السلبي - تحليل صباحي – 05-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم سابك (2010) انخفاضاً في آخر جلساته ، وذلك بعد إعادة اختباره لدعم تركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليتعرض مجدداً للضغط السلبي من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.28% بما يعادل -1.60 ريال .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 125.20 ، ليستهدف مستوى الدعم 120.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 122.00 ومستوى المقاومة 125.20 .