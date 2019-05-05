- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 05-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 2.00 نقطة ، ونلاحظ بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك ، بعد وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 250.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 262.00 من جديد استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 250.00 ومستوى المقاومة 262.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر أهلي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 05-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.