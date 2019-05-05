شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 05-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 2.00 نقطة ، ونلاحظ بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك ، بعد وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 250.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 262.00 من جديد استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 250.00 ومستوى المقاومة 262.00 .