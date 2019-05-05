شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 05-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 67 ريال، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 68.19 ريال، حيث يقابل عند هذا المستوى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 65.50 ريال في عملية جني أرباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 68.50 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 65.81 ريال وبين مستوى المقاومة هو 67.89 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط