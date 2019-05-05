شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يغلق على عدم تغيير – تحليل صباحي – 05-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بنك الخليج (GBK) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر . Advertisements ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 314.00 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 300.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 300.00 ومستوى المقاومة 314.00 .

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