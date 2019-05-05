بيتك يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 05-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.65% بما يعادل 11.00 نقطة ، ليستعد بذلك مهاجمة مستوى المقاومة المهم 699.00 . Advertisements ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 650.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 699.00 استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 660.00 ومستوى المقاومة 699.00 .

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