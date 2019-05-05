صناعات يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 05-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.84% بما يعادل 4.00 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 أسبوعاً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 237.00 ، طيلة ثبات الدعم 215.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 215.00 ومستوى المقاومة 230.00 .
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