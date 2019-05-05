دار الأركان يبقي الأوضاع بلا تغيير – تحليل صباحي - 05-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) على عدم تغيير بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط محاولاته المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم المحوري 10.73 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 14.76 إلى 8.24) ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 10.73 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 11.5 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.73 ومستوى المقاومة 11.50 .
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