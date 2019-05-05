شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 05-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سهم التصنيع (2060) جلسة اتسمت بالتذبذب ، مسجلاً فيها خسائر بلغت نسبتها -0.22% بما يعادل -0.04 ريال ، ويأتي هذا الانخفاض بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر . Advertisements ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 18.92 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 17.24 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.24 ومستوى المقاومة 18.92 .

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