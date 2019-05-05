112 مليارا حجم سوق إدارة المرافق بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض
بلغ حجم سوق إدارة المرافق بالمملكة 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال) عام 2018، مسجلا نسبة نمو سنوية قدرها 10% بحسب عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور طلال الحريقي.
وأوضح الحريقي أن مستقبل إدارة المرافق واعد وسيضخ فرص أعمال تجارية وتوظيف واسعة أمام قطاع الأعمال السعودي والمواطنين من الجنسين، وتوقع أن يبلغ حجم سوق هذا القطاع بالمملكة 52 مليار دولار (195 مليار ريال) بحلول 2024.
وأشار في ورشة عمل «إدارة المنشآت بالمملكة.. الوضع الراهن والمستقبلي» إلى أن قطاع إدارة المنشآت بالمملكة يعد السوق الأكبر في الخليج، ويمثل 60% من حجمه الإجمالي.
وأكد المشاركون أن المشاريع التنموية العملاقة التي تنفذها المملكة ضمن برامج رؤية المملكة 2030 تمثل فرصا هائلة أمام إدارة المرافق وصيانتها وتشغيلها، وكذلك فرص التوظيف.
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